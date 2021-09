Sophie svela un segreto su Valentina | “Sapevo veniva al GF | vuole lavorare in tv”

(Di sabato 25 settembre 2021) La nota ex protagonista di Uomini e DonneCodegoniunsuex fidanzata di Tommaso Ieri, L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Nicola dopo essersi appartato in giardino, il luogo deputato a tutte le confessioni dei concorrenti, conCodegoni ha svelato un suo segreto forse non conosciuto da tutti i concorrenti del ...Dice la sua aCodegoni e la lascia a bocca aperta. 'Dopo che era finita, mi ha cercato lei e si è fatta scopa*e' ,l'imprenditore napoletano, ex anche di Belen e Dayane Mello . Antinolfi ...sop Codegoni svela un segreto su Valentina nella casa del Grande Fratello VIP ai suoi compagni di avventura nel reality di canale cinque ...Sophie Codegoni parlando ai suoi compagni Samy e Soleil nella notte ha svelato un segreto su Valentina Nulli Augusti ...