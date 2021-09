Somalia | autobomba vicino a palazzo presidenziale | 8 morti

(Di sabato 25 settembre 2021) Otto persone sono rimaste uccise nella capitale somala, Mogadiscio, in un attentato con un'compiuto contro un posto di blocco non lontano dale rivendicato dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Somalia autobomba

"Si conferma che otto persone, per lo più civili, sono morte e altre sette sono rimaste ferite nell'esplosione di un'", ha detto Mucawiye Ahmed Mudey, il commissario distrettuale di Hamar ...Mogadiscio, 25 set 11:36 - Sono almeno sette le persone rimaste uccise nell'esplosione di un'nei pressi del Palazzo presidenziale di Mogadiscio, in, azione che nel frattempo è stata rivendicata dal gruppo jihadista al Shabaab. Lo riferisce l'emittente statale "Sntv", secondo ...Otto persone, per lo più civili, sono morte e altre sette sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba, ha detto Mucawiye Ahmed Mudey, il commissario distrettuale di Hamar Jajab somalia, autobo ...La formazione jihadista al-Shabaab ha rivendicato l'attentato: l'obiettivo era un convoglio che trasportava funzionari del governo ...