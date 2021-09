Sogno Daniel Maldini: il gol di testa in Spezia-Milan, esultanza di papà Paolo [VIDEO] (Di sabato 25 settembre 2021) Spezia e Milan sono in campo per la partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è una candidata alla vittoria dello scudetto, l’intenzione è quella di confermare il successo contro il Venezia. Nel primo tempo il Milan non è riuscito a sbloccare il risultato, la difesa dello Spezia ha chiuso ogni spazio. Nella ripresa la musica cambia e i rossoneri passano subito in vantaggio. Ottima azione di Kalulu, cross perfetto e colpo di testa vincente di Daniel Maldini, figlio di Paolo. E’ un Sogno per l’attaccante classe 2001. Le but de Daniel Maldini???? pic.twitter.com/LCpG46fDdr — Milan Actu ?? (@MilanActuFR) September 25, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 settembre 2021)sono in campo per la partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è una candidata alla vittoria dello scudetto, l’intenzione è quella di confermare il successo contro il Venezia. Nel primo tempo ilnon è riuscito a sbloccare il risultato, la difesa delloha chiuso ogni spazio. Nella ripresa la musica cambia e i rossoneri passano subito in vantaggio. Ottima azione di Kalulu, cross perfetto e colpo divincente di, figlio di. E’ unper l’attaccante classe 2001. Le but de???? pic.twitter.com/LCpG46fDdr —Actu ?? (@ActuFR) September 25, ...

Advertising

CalcioWeb : #SpeziaMilan, sogno per #DanielMaldini: gol del vantaggio di testa [VIDEO] - Alemilanista86 : RT @NonEvoluto: Come tutti i milanisti, sogno che la dinastia #Maldini possa continuare attraverso #Daniel, come nelle migliori favole calc… - ToZambu_ : RT @FraPol26: Paolo mi spiace ma daniel non è cosa, è ora di rimettere il sogno nel cassetto - italyaustralia : @Tahlequahtail @Jessthesohodoll Vuoi aggiornamenti anche tu su Daniel? Io non assicuro nulla. Da Ferrarista potrei… - FraPol26 : Paolo mi spiace ma daniel non è cosa, è ora di rimettere il sogno nel cassetto -