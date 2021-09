Snowboard, i convocati dell’Italia del parallelo per l’allenamento in val Senales (Di sabato 25 settembre 2021) La nazionale italiana di Snowboard parallelo sta preparando la prossima stagione di Coppa del Mondo. In tal senso il tecnico Cesare Pisoni ha effettuato le convocazioni per gli allenamenti che si terranno da luned’ 27 settembre a giovedì 30 in val Senales. Saranno presenti nella località trentina: Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Nadya Ochner e Jasmin Coratti che saranno seguiti dai tecnici Rudi Galli, Jacopo Bardini, Alessio Amorth e Matteo Artina. L’obiettivo è quello di preparare una stagione nella quale la nazionale azzurra, così come è avvenuto negli anni scorsi, possa essere assoluta protagonista. Seduta propedeutica in vista dell’inizio della Cdm, con la prima tappa in programma sulla pista russa di Azbakovo nel ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) La nazionale italiana dista preparando la prossima stagione di Coppa del Mondo. In tal senso il tecnico Cesare Pisoni ha effettuato le convocazioni per gli allenamenti che si terranno da luned’ 27 settembre a giovedì 30 in val. Saranno presenti nella località trentina: Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Nadya Ochner e Jasmin Coratti che saranno seguiti dai tecnici Rudi Galli, Jacopo Bardini, Alessio Amorth e Matteo Artina. L’obiettivo è quello di preparare una stagione nella quale la nazionale azzurra, così come è avvenuto negli anni scorsi, possa essere assoluta protagonista. Seduta propedeutica in vista dell’inizio della Cdm, con la prima tappa in programma sulla pista russa di Azbakovo nel ...

