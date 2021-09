Smart working e Pa, Brunetta: “Possibile solo se migliora servizi” (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre grazie al green pass i dipendenti pubblici “torneranno tutti in presenza” : “si partirà organizzativamente dagli addetti agli sportelli e dagli uffici. Entro una, massimo due settimane, a rotazione anche gli altri. Ma dal 15 ottobre la regola per tutti sarà la presenza”. A ribadirlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “L’unico punto sensibile – sottolinea – è la sostenibilità dei trasporti. Stiamo facendo un’analisi di impatto. Ci saranno delle fasce orarie più elastiche per ingressi e uscite”. Per quanto riguarda il distanziamento negli uffici, spiega Brunetta, “il Cts determinerà le nuove regole. Nell’attesa, dove non è Possibile mantenere il distanziamento, sarà Possibile una organizzazione a rotazione, per fasce orarie”. Il lavoro ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre grazie al green pass i dipendenti pubblici “torneranno tutti in presenza” : “si partirà organizzativamente dagli addetti agli sportelli e dagli uffici. Entro una, massimo due settimane, a rotazione anche gli altri. Ma dal 15 ottobre la regola per tutti sarà la presenza”. A ribadirlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato. “L’unico punto sensibile – sottolinea – è la sostenibilità dei trasporti. Stiamo facendo un’analisi di impatto. Ci saranno delle fasce orarie più elastiche per ingressi e uscite”. Per quanto riguarda il distanziamento negli uffici, spiega, “il Cts determinerà le nuove regole. Nell’attesa, dove non èmantenere il distanziamento, saràuna organizzazione a rotazione, per fasce orarie”. Il lavoro ...

