Silvio Berlusconi paladino dei diritti liberali | “Sacri e inviolabili” | ma sul Ddl Zan ha alzato un muro

(Di sabato 25 settembre 2021)si schiera dalla parte dei, ma non quelli di tutti. In una lettera in cui ribadisce i valori del Partito Popolare Europeo di cui Forza Italia fa parte, l’ex premier ha sostenuto infatti la necessità di tutelaree libertà dei cittadini: parole sacrosante, che tuttavia stridono con quanto sostenuto dal Cavaliere sul Ddl Zan, osteggiato a colpi di imprecisioni.: “Lo Stato deve riconoscere i“ Nel centrodestra italiano guidato dalla scricchiolante Lega di Matteo Salvini,si erge a campione delsmo e dei valori cristiani di una destra moderata e colloquiante: “Questi sono i valori ...

forza_italia : La decisione di sottoporre il presidente Silvio @Berlusconi a perizia psichiatrica è grottesca e inaccettabile, en… - fattoquotidiano : B. AL QUIRINALE? Da quando è iniziato il ballo del Quirinale Silvio Berlusconi si è creduto invitato. È corso a riv… - simonebaldelli : Quello di Silvio @berlusconi al bureau del @PPE è stato un intervento di altissimo profilo incentrato sul rilancio… - jmleray : Silvio Berlusconi che ... confidò ai suoi: “Prego ogni sera prima di andare a dormire e la mattina quando mi svegli… - angelopelloni : @berlusconi Silvio mi fa piacere l'insistenza per una politica cristiana nel centrodestra! Hai scritto ad Avvenire,… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Roma, 25 set 09:50 - Il presidente di Forza Italia,, in una lettera inviata al quotidiano "Avvenire" dichiara di essere "del tutto d'accordo..., pr esidente di Forza Italia Grazie, gentile presidente, per riaffermare con chiarezza ciò che la Chiesa insegna e anche su "Avvenire" scriviamo da sempre: la fede ...Chiaro impegno del presidente di Fi ed esponente del Ppe nel segno del rispetto per visione e missione della Chiesa e dell’accoglienza per ogni persona. Gli offro due suggerimenti ...A Città di Castello, spiega la Lega Umbria, “l’appuntamento con il leader della Lega Matteo Salvini è per sabato 25 settembre alle 9.30 al mercato settimanale di Piazza Matteotti, poi comizio in Piazz ...