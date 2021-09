' Side eying Chloe' | ecco a quanto è stato venduto il meme della bambina schifata

Advertising

L'NFT diEyeing Chloe è stato tratto da un video pubblicato su YouTube dalla madre di Chloe nel 2013. Il video mostra la bambina che annuncia che la famiglia sta andando a Disneyland. Una delle ...Si chiama Chloe Clem , oggi ha 10 anni ma è diventata famosa in tutto il mondo quando ne aveva soltanto 2: è la protagonista del famoso meme 'Chloe' , la bambina che guarda di sbieco, quasi schifata , un obiettivo come a dire "Ma... sul serio?" . Oggi lo scatto originale del meme va all'asta come NFT, 'non - fungible token' e ...Il meme con protagonista il suo volto va all'asta come NFT, ‘non-fungible token’, e potrebbe essere l'ipoteca sulla sua istruzione futura. 'È un'ottima opportunità - ha detto Katie Clem alla BBC - con ...La popoolare immagine della piccola Chloe Clem che fa una smorfia aveva un'fferta di partenza di 5 Ethereum, una criptovaluta del valore di circa 15mila dollari ...