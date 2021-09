“Si sono detti addio” La coppia vip scoppia dopo un solo anno insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 settembre 2021) Brutte notizie per lavip. L’attore e l’attrice si, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in queste ore.undi frequentazione la loro storia d’amore, che comunque non era mai stata ufficializzata pubblicamente, è terminata e ora potrdunque intraprendere percorsi diversi. Difficile però immaginare che ci possano essere conseguenze sui loro ambiti lavorativi, infatti pare che abbiano comunque preso questa decisione con serenità e di comune accordo. Nonostante tra i due ci fosse un’evidente differenza di età, questo non aveva provocato difficoltà nei due ormai ex piccioncini. Lui ha infatti 59 anni, mentre lei 20 in meno. I due, quando si era sparsa la notizia del loro fidanzamento, avevano ricevuto una quantità industriale ...