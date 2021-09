Si infiamma la partita globale dei semiconduttori Cina | Usa ed Ue stanziano centinaia miliardi L’Italia ha buone carte da giocare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021), Stati Uniti, Giappone, Unione europea hanno lo stesso sogno che non realizzeranno: l’autosufficienza nella produzione di. Per avvirsi all’obiettivo sono però pronti a spenderedidi dollari, sperando almeno di ridurre la loro dipendenza da Taiwan e Corea del Sud, fucine globali dei preziosi quadratini di silicio. Sempre più richiesti, a fronte di un’offerta che fatica a recuperare i ritardi accumulati in periodo di pandemia. Ormai indispensabili per una lunga di produzioni, dall’auto alle telecomunicazioni fino alle le nuovi fonti energetiche e le reti infrastrutturali di nuova generazione. Nei mesi di lockdown gli impianti hanno funzionato a ritmi ridotti mentre cresceva la richiesta di apparecchi elettronici per lavorare da casa. I magazzini si sono ...