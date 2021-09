“Si è tolto la vita”. Italia sotto choc, la drammatica scoperta (Di sabato 25 settembre 2021) PERCHÉ GIACOMO SARTORI SI È tolto LA vita? IL CORPO DEL 29ENNE È STATO TROVATO IMPICCATO DOPO IL FURTO DEL SUO ZAINO (CON DUE PC E UN CELLULARE): IL CORPO ERA A CENTO METRI DALLA CASCINA DOVE ERA ARRIVATO SEGUENDO IL SEGNALE DEL TELEFONINO RUBATO. PER IMPICCARSI HA USATO UNA PROLUNGA ELETTRICA, SIMILE AD ALTRE CHE I TITOLARI DELL’AGRITURISMO CONSERVAVANO SUL RETRO: PER GIORNI I CONTADINI HANNO LAVORATO A 30 METRI DAL CADAVERE SENZA ACCORGERSI DI NULLA – PER TUTTI GIACOMO NON AVEVA MOTIVI PER UCCIDERSI: “ERA STRESSATO DAL LAVORO, NON AVEVA FATTO FERIE AD AGOSTO, MA…” Giacomo è morto. E questa per ora è l’unica, tragica, certezza delle indagini. Sette giorni dopo la sparizione da Milano dopo il furto del suo zaino, il corpo del 29enne Giacomo Sartori è stato trovato impiccato ad un albero a meno di cento metri dal luogo — Cascina Caiella a Casorate ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 settembre 2021) PERCHÉ GIACOMO SARTORI SI ÈLA? IL CORPO DEL 29ENNE È STATO TROVATO IMPICCATO DOPO IL FURTO DEL SUO ZAINO (CON DUE PC E UN CELLULARE): IL CORPO ERA A CENTO METRI DALLA CASCINA DOVE ERA ARRIVATO SEGUENDO IL SEGNALE DEL TELEFONINO RUBATO. PER IMPICCARSI HA USATO UNA PROLUNGA ELETTRICA, SIMILE AD ALTRE CHE I TITOLARI DELL’AGRITURISMO CONSERVAVANO SUL RETRO: PER GIORNI I CONTADINI HANNO LAVORATO A 30 METRI DAL CADAVERE SENZA ACCORGERSI DI NULLA – PER TUTTI GIACOMO NON AVEVA MOTIVI PER UCCIDERSI: “ERA STRESSATO DAL LAVORO, NON AVEVA FATTO FERIE AD AGOSTO, MA…” Giacomo è morto. E questa per ora è l’unica, tragica, certezza delle indagini. Sette giorni dopo la sparizione da Milano dopo il furto del suo zaino, il corpo del 29enne Giacomo Sartori è stato trovato impiccato ad un albero a meno di cento metri dal luogo — Cascina Caiella a Casorate ...

