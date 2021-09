"Si butta in politica, presto". Fedez, girano voci pesantissime: con la Ferragni... "dove si posiziona" (Di sabato 25 settembre 2021) “Oh amici, mi sa che Fedez sta davvero pensando di diventare il nuovo Berlusconi”. È la profezia di un ragazzo ascoltato da Fulvio Abbate, che sull'Huffington Post ha scritto un pezzo immaginando la possibile discesa politica in campo del rapper nonché marito della universalmente nota Chiara Ferragni. “Forse non esordirà in blazer, non dirà ‘l'Italia è il paese che amo', non avrà coppe e gagliardetti alle sue spalle, tuttavia siamo sempre lì”, sostiene Abbate in merito al paragone Fedez-Berlusconi. Lo scrittore è convinto che, nel caso in cui il rapper decidesse davvero di impegnarsi in politica, troverebbe molti consensi insieme alla “complice, stregante moglie”. Ultimamente la coppia vip ha manifestato “un'apprezzabile attitudine civile” in difesa del ddl Zan e dei diritti Lgbt+ e ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “Oh amici, mi sa chesta davvero pensando di diventare il nuovo Berlusconi”. È la profezia di un ragazzo ascoltato da Fulvio Abbate, che sull'Huffington Post ha scritto un pezzo immaginando la possibile discesain campo del rapper nonché marito della universalmente nota Chiara. “Forse non esordirà in blazer, non dirà ‘l'Italia è il paese che amo', non avrà coppe e gagliardetti alle sue spalle, tuttavia siamo sempre lì”, sostiene Abbate in merito al paragone-Berlusconi. Lo scrittore è convinto che, nel caso in cui il rapper decidesse davvero di impegnarsi in, troverebbe molti consensi insieme alla “complice, stregante moglie”. Ultimamente la coppia vip ha manifestato “un'apprezzabile attitudine civile” in difesa del ddl Zan e dei diritti Lgbt+ e ha ...

