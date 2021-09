Si avvicinano le amministrative. La vera sfida sono gli indecisi

(Di sabato 25 settembre 2021) Ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezionidel tre e quattro ottobre, che coinvolgono circa 1700 Comuni.aperta per grandi le città e primo test per i partiti ...

Ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezionidel tre e quattro ottobre, che coinvolgono circa 1700 Comuni. Sfida aperta per grandi le città e primo test per i partiti nell'era DraghiLeggi Anche Elezioni, le donne hanno già perso: solo 30 candidate sindache su 162 ... Siamo destinati all'immobilismo totale? Le donne non siai partiti perché i partiti ...Si avvicinano le elezioni amministrative per il Comune di Trieste. Il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia andrà al voto domenica 3 e lunedì 4 ottobre per rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il ...Si avvicinano le amministrative per scegliere il nuovo sindaco di Abetone Cutigliano: la mappa dei seggi. Sfida fra Costa e Danti ...