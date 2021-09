(Di sabato 25 settembre 2021)-Chi e la Leggenda dei Dieci Aneli hatoa corsa al botteghino, ed è ora ildaida quando è scoppiata la pandemia di-19.-Chi e La Leggenda dei Dieci Ai continua a macinare record: la pellicola Marvel con Simu Liu hatoper quanto riguarda glial botteghino,ndo ilcon idall'inizio dall'inizio della pandemia.-Chi aveva iniziato con ilre le aspettative degli analisti, che lo davano come flop; poi ha ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Shang Chi supera Black Widow, diventa il film con i maggiori incassi nell'era COVID… - nvttarin : Tirei Shang-Chi - asthiyaa : MOOTS GUE NONTON POST CREDIT SHANG CHI SENDIRIAN BUSEETTTT AAJSJSJSJHH - jeonieluv : ieri sera ho visto shang chi e l'ho adorato tantissimo!! super approvato davvero non mi aspettavo niente del genere… - jeonieluv : ieri sera ho visto shang chi e l'ho adorato tantissimo!! super approvato davvero non mi aspettavo niente del genere… -

Ultime Notizie dalla rete : Shang Chi

e La Leggenda dei Dieci Anelli continua a macinare record: la pellicola Marvel con Simu Liu ha superato Black Widow per quanto riguarda gli incassi al botteghino, diventando il film con i ...Disney + Day: i film in anteprima Tra i tanti film che gli abbonati potranno vedere su Disney + venerdì 12 novembre 2021 c'è anchee la Leggenda dei Dieci Anelli , ovvero il film del ...Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Aneli ha superato Black Widow nella corsa al botteghino, ed è ora il film dai maggiori incassi da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19. Shang-Chi e La Leggenda ...Dune resiste all’attacco di tutte le new entry di questa settimana e incrementa gli incassi rispetto a ieri, con 277mila euro ed un totale che ora è di 3,4 milioni di euro, con i 4 milioni a portata d ...