Settimana Europea dello Sport | la ‘Legend’ Stefano Maniscalco al Foro Italico

Roma – La Settimana Europea dello Sport è stata lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea ed è in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre. Con l'obiettivo primario di promuovere stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini, la manifestazione e il progetto #BeActive sono coordinati dal Dipartimento per lo Sport e attuati da Sport e Salute. #BeActive si propone obiettivi molto importanti come il benessere psicofisico della popolazione attraverso l'adozione di stili di vita attivi, la gioia di vivere e la resilienza nei confronti delle difficoltà, la ripartenza post-pandemia, l'educazione allo Sport per tutte le fasce d'età, lo scambio intergenerazionale, l'inclusione socioeconomica attraverso lo ...

OfficialSSLazio : #BEACTIVE ????? In programma la settima edizione della Settimana Europea dello Sport. Partecipa anche tu! ??… - LegaProOfficial : Settimana Europea dello Sport ?????????? Su tutti i campi, nella 5a e 6a giornata di #SerieC, #LegaPro sostiene la 7a… - TernanaNews : RT @TernanaNews: La Serie B in campo per la Settimana europea dello sport - giorgiolecis : Settimana europea della mobilità – A Oristano una Camminata ecologica per le vie della città - laura12ottobre : Qui state sempre a parlà de covid ... Settimana europea dello sport: dal 23 al 30 settembre -