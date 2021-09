Serie C Sky Sport | 5a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro

(Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento con laC: questo weekend si riparte con la quintadi campionato. Domenica occhi puntati su Foggia-Juve Stabia e su Avellino-Potenza, con i padroni di casa che puntano alla prima vittoria. Ma si comincia sabato con tre match che potete seguire su Sky che si aprono Olbia-Cesena alle 16. Alle 17:30 in campo Siena-Reggiana e Pescara-Viterbese.Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata...

Advertising

SkySport : Gomorra- Stagione finale, la resa dei conti è iniziata. Il trailer ufficiale #SkySport #Gomorra @SkyItalia - SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - SkySport : SPEZIA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Maldini (48') ? #Verde (80') ? #Diaz (87') ?? - sanzoyarbide : RT @Mariagenn59: Diletta approdo' a Dazn lasciando Sky,quando Dazn non era ancora conosciuta ai piu', era agli inizi.Oggi Dazn e' leader e… - SaintPetersbu16 : RT @SkySport: GENOA-VERONA 3-3 Risultato finale ? ? #Simeone (8') ? rig. #Barak (49') ? rig. #Criscito (76') ? #Destro (80') ? #Destro (85'… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky

... Mattia Destro, al momento del tiro con cui ha battuto Montipò, impugnava una bottiglietta d'acqua nella mano sinistra! L'attaccante dopo il triplice fischio racconta aSport: 'Avevo i crampi, ...Il lunch match di questa domenica diA mette di fronte la formazione di Massimiliano Allegri ... Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoderQ o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One ...GENOVA - Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto a Sky dopo la gara con il Verona: "Per onestà va detto che il Verona è più forte del Genoa, noi fatichiamo ancora ad essere squadra.Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha commentato il pari spettacolare di Marassi contro il Verona ai microfoni di Sky: "Bisogna essere onesti ... 2000 o 2001 e il campionato di Serie A lo stanno ...