Serie BKT sesta giornata il Cosenza si aggiudica il derby col Crotone grazie alla punizione dal limite concretizzata al minuto settantasei da Carraro

Cosenza 1 Crotone 0 
Marcatori: Carraro 76° 

Cosenza (3-5-2): Vigorito, Tiritiello, Rigione, Vaisanen, Situm, Carraro. Palmiero, Boultam (Eyanco), Sy, Caso (Millico), Gori (Corsi). All. Zaffaroni 

Crotone (3-4-1-2): Contini, Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Giannotti (Mogos), Estevez, Vulic (Zanellato), Molina (Sala – Oddei 93°), Kargbo (Maric), Benali, Mulattieri. All. Modesto 

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova 
Assistenti: Palermo – Di Monte 
Quarto giudice bordo campo: Valerio Maranesi di Ciampino 
Var: Di Paolo – Avar: Margani 

Ammoniti: Giannotti, Sy, Benali, Canestrelli, Zanellato 
Angoli: 5 a 2 per il Crotone 
Recupero: 1 e 8 minuti 

Pubblico numeroso dopo l'abolizione delle restrizioni per Covid-19 con discreta rappresentanza di ...

