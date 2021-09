Serie B: impresa Brescia ad Ascoli, da 0-2 a 3-2. Nuovo blitz Lecce. Il Monza torna a vincere (Di sabato 25 settembre 2021) Le gare delle 14.00 di Serie B si sono concluse e non sono mancati i gol e lo spettacolo. In particolare ad Ascoli, dove un grandissimo Brescia di Pippo Inzaghi ha rimontato. Sotto per 2-0 (Dionisi e Felicioli) il Brescia ha ribaltato tutto con i gol di Cistana, Chancellor e Pajac. Nelle altre gare, risorge il Monza, che si impone 3-1 contro il sempre più pericolante Pordenone di Rastelli. Vantaggio ospite al 5? con Tsadjout, poi monologo del Monza, con i gol di Machin, Sampirisi e il giovane 2004, Vignato. Altro successo esterno del Lecce, che si impone, dopo Crotone, a Cittadella per 2-1, facendo segnare la terza vittoria di fila. Nell’altra gara, 1-1 tra Como e Benevento. I sanniti condizionati dal rosso a Glik, che riescono a mantenere almeno il punto contro i ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Le gare delle 14.00 diB si sono concluse e non sono mancati i gol e lo spettacolo. In particolare ad, dove un grandissimodi Pippo Inzaghi ha rimontato. Sotto per 2-0 (Dionisi e Felicioli) ilha ribaltato tutto con i gol di Cistana, Chancellor e Pajac. Nelle altre gare, risorge il, che si impone 3-1 contro il sempre più pericolante Pordenone di Rastelli. Vantaggio ospite al 5? con Tsadjout, poi monologo del, con i gol di Machin, Sampirisi e il giovane 2004, Vignato. Altro successo esterno del, che si impone, dopo Crotone, a Cittadella per 2-1, facendo segnare la terza vittoria di fila. Nell’altra gara, 1-1 tra Como e Benevento. I sanniti condizionati dal rosso a Glik, che riescono a mantenere almeno il punto contro i ...

