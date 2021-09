Serie B | il derby calabrese va al Cosenza Carraro mette ko il Crotone 1-0

Advertising

SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - LazioNews_24 : #Hernanes: «Spero che la #Lazio vinca, sul goal più bello nei Derby…» - sportli26181512 : Sarri: 'Questo derby mi intriga. Siamo vivi, sento troppa negatività...': Sarri: 'Questo derby mi intriga. Siamo vi… - LaCnews24 : Serie BIl derby Cosenza-Crotone lo decide una magia di Carraro: i Lupi vincono per 1-0 #calabrianotizie… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio-Roma, Sarri: 'Il derby mi intriga. Siamo vivi, sento negatività' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie derby

...soluzione vincente nei cambi all'intervallo con gli ingressi di Millico e Corsi e fa suo il... mai così in alto in classifica inB nell'epoca Guarascio. Niente male! Dopo aver scontato il ...Io la partita in cui ho sentito più pressione è stata un Sangiovannese - Montevarchi inC, ...la possibile svolta? Lo spero, però è un errore vedere le esperienze passate pensando che si ...Ci siamo. Ecco il primo derby di Maurizio Sarri. Nessuno sbandamento, nessuna preoccupazione. Non è una partita come tutte le altre, ma si prepara come tutte le altre, magari ...Vigilia del derby Lazio - Roma, in conferenza stampa ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Le sue risposte alle domande dei giornalisti.