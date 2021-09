Serie A – Spezia-Milan, la moviola: buona prestazione di Manganiello | LIVE NEWS (Di sabato 25 settembre 2021) La moviola di Spezia-Milan, partita del 6° turno della Serie A 2021-2022. Analizziamo LIVE l'operato dell'arbitro Gianluca Manganiello Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 settembre 2021) Ladi, partita del 6° turno dellaA 2021-2022. Analizziamol'operato dell'arbitro Gianluca

Advertising

Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - DiMarzio : #Milan, subito in rete Daniel #Maldini: la reazione del padre Paolo in tribuna - Gazzetta_it : Gol! Spezia - Milan 1-1, rete di Verde D. (SPE) - Fprime86 : RT @sportmediaset: Serie A, #SpeziaMilan 1-2: esordio da sogno e con gol per Maldini, decisivo Diaz. #SportMediaset - Samuele98750556 : RT @AntoVitiello: Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante per i r… -