Serie A, Milan vince 2-1 in casa dello Spezia (Di sabato 25 settembre 2021) Quinta vittoria in campionato del Milan che si impone per 2-1 nell'anticipo della sesta giornata di Serie A giocata allo stadio Alberto Picco contro lo Spezia. Rossoneri in vantaggio con un gol del figlio d'arte, Daniel Maldini, realizzato dall'attaccante 19enne di testa al 48?. Figlio di Paolo e nipote di Cesare, Maldini ha segnato all'esordio da titolare in campionato. All'80' il pari dei liguri grazie a un tiro di Verde deviato da Tonali. All'87' il gol partita del neo entrato Brahim Diaz. Il Milan sale momentaneamente da solo in vetta alla classifica con 16 punti, ferma a 4 la formazione ligure. Il primo affondo della partita è di marca rossonera, all'11' Tonali incrocia il tiro ma il rasoterra è a lato. Un minuto dopo Antiste verticalizza per Nzola, il tiro da posizione defilata viene bloccato da Maignan.

