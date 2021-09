Serie A, la Lazio è imbattuta negli ultimi quattro derby (Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo sarà il derby della capitale numero 155 in Serie A: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti – 60 pareggi completano il bilancio. La Lazio è imbattuta negli ultimi quattro derby in Serie A giocati come squadra ospitante (2V, 2N). Solo due volte nella massima Serie ha evitato la sconfitta per cinque match di fila in queste sfide: nel 2000 (striscia condivisa da Zdenek Zeman e Sven-Göran Eriksson) e nel 1947. La Roma ha vinto l’ultimo derby capitolino con il punteggio di 2-0 nel maggio scorso, e non ottiene due successi consecutivi contro i biancocelesti mantenendo la porta inviolata dalla stagione 2010/11 (2-0 sia all’andata che al ritorno). La ... Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo sarà ildella capitale numero 155 inA: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti – 60 pareggi completano il bilancio. LainA giocati come squadra ospitante (2V, 2N). Solo due volte nella massimaha evitato la sconfitta per cinque match di fila in queste sfide: nel 2000 (striscia condivisa da Zdenek Zeman e Sven-Göran Eriksson) e nel 1947. La Roma ha vinto l’ultimocapitolino con il punteggio di 2-0 nel maggio scorso, e non ottiene due successi consecutivi contro i biancocelesti mantenendo la porta inviolata dalla stagione 2010/11 (2-0 sia all’andata che al ritorno). La ...

Advertising

NapoliDal : Bollettone Serie A Spezia-Milan 2 Inter-Atalanta 1X+Goal Genoa-Verona Goal Juve-Sampdoria Over Empoli-Bologna X2+ O… - StefanoriMulti1 : RT @TvGalassia: 'Il fantastico mondo di Mr. Monroe' ?? la nuova serie TV 'vintage' ?? in onda tutti i giorni da lunedì 27 settembre alle ore… - LALAZIOMIA : #Calcio Derby Roma-Lazio, Mourinho specialista delle stracittadine - TvGalassia : 'Il fantastico mondo di Mr. Monroe' ?? la nuova serie TV 'vintage' ?? in onda tutti i giorni da lunedì 27 settembre a… - sportli26181512 : Mou alla prova della sua specialità: su 116 derby ne ha persi 19. Chiedete a Wenger...: Mou alla prova della sua sp… -