Serie A, c’è Inter-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 25 settembre 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match della sesta giornata della Serie A 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Atalanta nel match della sesta giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta. Eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi, match della sesta giornata dellaA 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match della sesta giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, hanno comunicato ledi. Eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, ...

