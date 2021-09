Serena Rossi rinuncia a Canzone Segreta 2 | troppa sofferenza per le critiche ricevute | l’indiscrezione

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 settembre 2021)potrebbero prendere strade separate a partire dalla pma stagione. Il programma di Rai1, incentrato su dediche sotto forma di note a volti della televisione e dello spettacolo, dovrebbe tornare in onda con la seconda edizione ma non con la popolare attrice alla conduzione. La quale, secondo Dagospia, “avrebbe sofferto moltissimo le stroncature della stampa“. Nei pensieri di, però, c’è spazio per un sogno speciale.dice addio aLa seconda stagione diè ancora in fase di conferma: a breve, in attesa di ufficializzazione, la trasmissione potrebbe ...