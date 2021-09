Sentenza farsa sulla Trattativa. Così lo Stato si è arreso alla mafia. Parla la deputata e testimone di giustizia, Aiello: “I boss in galera, gli uomini delle istituzioni impuniti” (Di sabato 25 settembre 2021) “Sono molto stanca perché da quando ho sentito quella Sentenza, non riesco a fare più nulla. Sono molto sfiduciata”. A Parlare Così è Piera Aiello, deputata del Gruppo misto e testimone di giustizia, dopo la Sentenza d’Appello sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia (leggi l’articolo). alla fine la Trattativa tra Stato e mafia c’è stata ma, secondo i giudici d’Appello, non costituisce reato. Questo verdetto la sorprende? “Questo verdetto non mi ha sorpresa perché l’esito lo sentivo nell’aria. Tuttavia mi ha molto delusa perché non ci volevo credere che andasse a finire Così. Consideri che quando ho ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 settembre 2021) “Sono molto stanca perché da quando ho sentito quella, non riesco a fare più nulla. Sono molto sfiduciata”. Areè Pieradel Gruppo misto edi, dopo lad’Appellocosiddetta(leggi l’articolo).fine latrac’è stata ma, secondo i giudici d’Appello, non costituisce reato. Questo verdetto la sorprende? “Questo verdetto non mi ha sorpresa perché l’esito lo sentivo nell’aria. Tuttavia mi ha molto delusa perché non ci volevo credere che andasse a finire. Consideri che quando ho ...

Advertising

fattoquotidiano : Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta #Tratt… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta #Tratt… - giubecc : RT @fattoquotidiano: Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta #Tratt… - enzo26maggio : RT @fattoquotidiano: Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta #Tratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza farsa Stato Mafia, tutti i nomi coinvolti nella farsa della Trattativa Una sentenza, quella su Mannino, pronunciata il 22 luglio 2019, dalla Prima sezione penale della Corte di appello di Palermo, e poi confermata dalla Cassazione. Mario Mori Assolto ieri dopo un ...

Una farsa la trattativa tra Stato e mafia. Assolti dopo 10 anni il senatore dell'Utri e i servitori dello Stato. Ma mentre assolve tutti gli imputati, la sentenza condanna senza appello il circo giudiziario, politico e giornalistico che per più di un decennio ha raccontato al Paese la favola cupa di uno Stato ...

Sentenza farsa sulla Trattativa. Così lo Stato si è arreso alla mafia LA NOTIZIA “Trattativa senza reato”. Ecco cosa non torna Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia i titoli di quasi tutti i giornali del Paese tradiscono una venat ...

Stato Mafia, tutti i nomi coinvolti nella farsa della Trattativa Mario Mori. Assolto ieri dopo un calvario ventennale, unico suo vero torto è stato quello di aver catturato Totò Riina. La squadra di Ultimo, coordinata da Mori, fa scattare la trappola pochi chilomet ...

Una, quella su Mannino, pronunciata il 22 luglio 2019, dalla Prima sezione penale della Corte di appello di Palermo, e poi confermata dalla Cassazione. Mario Mori Assolto ieri dopo un ...Ma mentre assolve tutti gli imputati, lacondanna senza appello il circo giudiziario, politico e giornalistico che per più di un decennio ha raccontato al Paese la favola cupa di uno Stato ...Una farsa. Anzi: una bufala. Di più: un teorema. Nel day after della sentenza di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia i titoli di quasi tutti i giornali del Paese tradiscono una venat ...Mario Mori. Assolto ieri dopo un calvario ventennale, unico suo vero torto è stato quello di aver catturato Totò Riina. La squadra di Ultimo, coordinata da Mori, fa scattare la trappola pochi chilomet ...