Segre, una lunga marcia per la vita: dalla Germania il più alto riconoscimento nazionale (Di sabato 25 settembre 2021) A 76 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla Shoah la Germania s’inginocchia davanti a Liliana Segre. La senatrice a vita italiana di origine ebraica, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, ha ricevuto infatti l’Ordine al merito della Repubblica federale tedesca. Si tratta del più alto riconoscimento nazionale che Berlino assegna. La consegna dell’onorificenza è avvenuta a Roma nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Presidente del Senato, il 24 settembre. “Sono molto onorata – ha dichiarato Segre – ma anche colpita nel profondo. È un’occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la Germania.” Casellati: “Ha trasformato ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 settembre 2021) A 76 annifine della seconda guerra mondiale eShoah las’inginocchia davanti a Liliana. La senatrice aitaliana di origine ebraica, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, ha ricevuto infatti l’Ordine al merito della Repubblica federale tedesca. Si tratta del piùche Berlino assegna. La consegna dell’onorificenza è avvenuta a Roma nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Presidente del Senato, il 24 settembre. “Sono molto onorata – ha dichiarato– ma anche colpita nel profondo. È un’occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la.” Casellati: “Ha trasformato ...

Advertising

PDUmorista : Liliana Segre ricevendo l'Ordine al merito della Germania: 'Ho milioni di domande a cui in realtà non ho trovato un… - MonEleonora : Una donna che il valore della libertà l'ha conosciuto attraverso l'inferno dell'Olocausto, e proprio ora quell'infe… - AdramacPaola : RT @goldbergvariaz: 'Sento tutto il peso degli anni oggi,ho milioni di domande a cui in realtà non ho trovato una risposta e questo è forse… - sergio30528576 : @ProfCampagna Ma si scrivono certi hashtag proprio per evitare un giorno di dover premiare una futura Segre. Cosa non le è chiaro? - TecnicaScuola : Liliana Segre riceve una onorificenza dalla Germania -- -