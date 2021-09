Sedici anni senza Federico Aldrovandi: ucciso dalla polizia senza un perché (Di sabato 25 settembre 2021) Era il 25 settembre 2005. Il 18enne morì a Ferrara durante un controllo della polizia. La battaglia dei suoi genitori per avere giustizia è stata lunga e ostinata, con una serie di ostacoli indegni ... Leggi su today (Di sabato 25 settembre 2021) Era il 25 settembre 2005. Il 18enne morì a Ferrara durante un controllo della. La battaglia dei suoi genitori per avere giustizia è stata lunga e ostinata, con una serie di ostacoli indegni ...

Advertising

Lauradaisym : RT @paolomaggioni: Noi no, non dimentichiamo. Sedici anni. Ciao #Aldro, ciao Federico - IlariaPacini : RT @paolomaggioni: Noi no, non dimentichiamo. Sedici anni. Ciao #Aldro, ciao Federico - siyeonseyes : @witchyeonie la persona ha *rullo di tamburi* SEDICI ANNI ?? anche io a 16 anni credevo a tutto quello che veniva re… - marinellibar : RT @paolomaggioni: Noi no, non dimentichiamo. Sedici anni. Ciao #Aldro, ciao Federico - duchessa79 : RT @paolomaggioni: Noi no, non dimentichiamo. Sedici anni. Ciao #Aldro, ciao Federico -