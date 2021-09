Sci di fondo, raduno per le squadre A e Milano Cortina al Passo dello Stelvio (Di sabato 25 settembre 2021) Si ritroveranno domani, 26 settembre, al Passo dello Stelvio le squadre “A” e “Milano Cortina” di sci di fondo per preparare la nuova stagione. Agli ordini del direttore tecnico Alfred Stauder le compagini maschile e femminile si alleneranno nella località fino a sabato 2 ottobre. Tra gli uomini i convocati sono: Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Helweger, Davide Graz, Giovanni Ticcò, Michele Gasperi, Martin Coradazzi, Lorenzo Romano, Luca Del Fabbro, Riccardo Bernardi, Francesco Manzoni e Simone Mocellini che saranno seguiti dai tecnici federali Fulvio Scola, Stefano Saracco e Tommaso Tamburro. Convocate tra le donne: Greta Laurent, Anna Cornarella, Francesca Franchi, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Martina Bellini, Nicole ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Si ritroveranno domani, 26 settembre, alle“A” e “” di sci diper preparare la nuova stagione. Agli ordini del direttore tecnico Alfred Stauder le compagini maschile e femminile si alleneranno nella località fino a sabato 2 ottobre. Tra gli uomini i convocati sono: Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Helweger, Davide Graz, Giovanni Ticcò, Michele Gasperi, Martin Coradazzi, Lorenzo Romano, Luca Del Fabbro, Riccardo Bernardi, Francesco Manzoni e Simone Mocellini che saranno seguiti dai tecnici federali Fulvio Scola, Stefano Saracco e Tommaso Tamburro. Convocate tra le donne: Greta Laurent, Anna Cornarella, Francesca Franchi, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Martina Bellini, Nicole ...

