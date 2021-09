Scavano a mani nude per salvare Mara: i vigili del fuoco salvano la cucciola rimasta incastrata sotto un masso (Di sabato 25 settembre 2021) Era rimasta incastrata sotto un masso nella campagna sarda e i vigili del fuoco hanno scavato , anche a mani nude per tirarla fuori . È la storia di Mara una cucciola di beagle che non riusciva a ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021) Eraunnella campagna sarda e idelhanno scavato , anche aper tirarla fuori . È la storia diunadi beagle che non riusciva a ...

Ultime Notizie dalla rete : Scavano mani Scavano a mani nude per salvare Mara: i vigili del fuoco salvano la cucciola rimasta incastrata sotto un masso Era rimasta incastrata sotto un masso nella campagna sarda e i vigili del fuoco hanno scavato , anche a mani nude per tirarla fuori . È la storia di Mara una cucciola di beagle che non riusciva a trovare una via d'uscita per abbandonare il cunicolo. Leggi anche > Dopo diverse ore Mara , la cucciola di ...

Incastrato tra le rocce, pompieri salvano cagnolino a Bono Scavano a mani nude mentre alcuni di loro rifocillavano l'animale e poi con l'uso di un mezzo comunemente utilizzato per movimenti di terra, i pompieri sono riusciti a recuperare Mara e a ...

Incastrato tra le rocce, pompieri salvano cagnolino a Bono

Fotografia e Cinema, in dialogo con Albert Watson e Luca Guadagnino

