Sassuolo-Salernitana 26 settembre ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 25 settembre 2021) La classifica non rispecchia le prestazioni del, che nella sua striscia negativa ha perso due delle ultime tre partite in trasferta contro Roma e Atalanta in entrambi i casi tenendo testa a due delle squadre che lottano per le posizioni di vertice. Dionisi però dopo il successo all’esordio deve ritrovare confidenza con la vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e