Sarno | rapina al fruttivendolo | rubati 1000 euro | un bracciale e una catenina

(Di sabato 25 settembre 2021) Forte paura a: alcuni malviventi hannoto unsituato in Piazza Marconi. Erano in due, con il volto coperto, e hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale a fine giornata. Pistola alla mano, si sono fatti consegnare dal titolare circa, une unaal, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

salernotoday : Rapina in un negozio di frutta a Sarno, bottino di 1000 euro: banditi in fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Sarno rapina

SalernoToday

Tempo di Lettura: 1 minuto. E' caccia ai due malviventi a, nello specifico i rapinatori che nei giorni scorsi hanno messo a segno un colpo ai danni di un fruttivendolo in Piazza Marconi. Gli ignoti, a volto coperto, sono entrati nell'attività alle 21.a mano armata dal fruttivendolo. Weekend di terrore a: in due a bordo di uno scooter assalgono una bottega di Piazza Marconi. La, ai danni di uno storico negoziante del centro ...Paura a Sarno, dove malviventi hanno rapinato un fruttivendolo situato in Piazza Marconi. In due, con il volto coperto, hanno fatto irruzione all’interno ...Rapina al fruttivendolo di Sarno, colpo da 1000 euro. Nel mirino l'attività commerciale situata in piazza Marconi ...