San Marino | il referendum per l’aborto | le voci del sì e nel no

(Di sabato 25 settembre 2021) «Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna?». È il testo del quesito del referendum per cui sono chiamati a votare, domenica 26 settembre, gli abitanti di San Marino. La Repubblica del Titano è uno degli Stati in Europa dove l’aborto è reato penale.