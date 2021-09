Saman Abbas, il fidanzato della giovane scomparsa a Novellara teme per la vita della sua famiglia (Di sabato 25 settembre 2021) Si attendono a breve sviluppi sul caso della scomparsa di Saman Abbas, trattato dagli inquirenti come un omicidio orchestrato dalla famiglia della stessa giovane di Novellara. Nei giorni scorsi è stato arrestato lo zio Danish, ritenuto l’esecutore materiale del presunto omicidio, ed è stata richiesta l’estradizione di genitori di Saman, attualmente in Pakistan. Nello stesso Paese si trovano anche i familiari di Saqib, il fidanzato della 18enne. Caso Saman, il fidanzato rompe il silenzio: “Ho paura” È stato anche grazie a Saqib se gli inquirenti hanno potuto dare un contesto preciso alla ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021) Si attendono a breve sviluppi sul casodi, trattato dagli inquirenti come un omicidio orchestrato dallastessadi. Nei giorni scorsi è stato arrestato lo zio Danish, ritenuto l’esecutore materiale del presunto omicidio, ed è stata richiesta l’estradizione di genitori di, attualmente in Pakistan. Nello stesso Paese si trovano anche i familiari di Saqib, il18enne. Caso, ilrompe il silenzio: “Ho paura” È stato anche grazie a Saqib se gli inquirenti hanno potuto dare un contesto preciso alla ...

