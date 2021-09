Salvini, il leghista pagato dai contribuenti: 'Letta si è candidato a Siena per avere immunità e stipendio' (Di sabato 25 settembre 2021) Parole volgari e fastidiose dette da uno che ha perso una querela fatta a chi gli rinfacciava di non aver mai lavorato in vita sua. Ed in effetti il leader della Lega, noto in Italia e in Europa per ... Leggi su globalist (Di sabato 25 settembre 2021) Parole volgari e fastidiose dette da uno che ha perso una querela fatta a chi gli rinfacciava di non aver mai lavorato in vita sua. Ed in effetti il leader della Lega, noto in Italia e in Europa per ...

Advertising

fattoquotidiano : Meloni e il tour in Lombardia nei giorni dei “dolori” di Salvini: da Arcore a piazza Duomo. Ma salta Varese, dove i… - globalistIT : - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Meloni e il tour in Lombardia nei giorni dei “dolori” di Salvini: da Arcore a piazza Duomo. Ma salta Varese, dove il c… - ZenatiDavide : Meloni e il tour in Lombardia nei giorni dei “dolori” di Salvini: da Arcore a piazza Duomo. Ma salta Varese, dove i… - francoscoca : RT @AugustoMinzolin: C’è chi accusa Salvini di ostacolare il gov. ma oltre ad essere stato decisivo per la sua nascita il leader leghista d… -