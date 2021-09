Salvini attaccato da destra | la Bestia non riesce a fermare l' ondata social dei fascio - negazionisti

(Di sabato 25 settembre 2021) Che sia un nuovo inizio per una propagandameno incentrata sul populismo, i migranti e la polemica spicciola? Questo non è dato saperlo, ma di certo l'abbandono di Luca Morisi, capo della ...

Ildi governo, che, oramai, al posto delle felpe usa la cravatta anche nei comizi di paese, non sembrava più in linea con la pancia 'virtuale' del paese. Da un po', almeno sui social, il coro ..." Ci hannoin modo vergognoso per attaccare la Lega e", è stata invece la sintesi del governatore lombardo Fontana sulle polemiche legate alla gestione regionale della prima ...Dietro l'addio di Morisi c'è forse un altro tentativo trasformista di Salvini che vuole passare dalle felpe alle cravatte ...Fontana: noi attaccati per attaccare Salvini. Il ministro Giorgetti sul candidato a Milano Bernardo: "Le gaffe? Ora tutti sanno chi è" ...