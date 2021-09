“Salerno di Tutti”, al via una serie di incontri coi cittadini (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo “Salerno di Tutti”. La partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni amministrative è uno dei punti cardine del programma di “Salerno di Tutti”, per questo il candidato sindaco Gianpaolo Lambiase, con tutte/i le/i candidate/i della lista, stamattina alle 10.00 incontrerà la cittadinanza al Cinema San Demetrio. Oggi pomeriggio, invece, il candidato al consiglio comunale Lorenzo Forte, insieme ad altri candidati della lista “Salerno di Tutti” ed al candidato sindaco Gianpaolo Lambiase, sarà in tour di ascolto e proposte tra i quartieri di Salerno, nello specifico dalle 16.30 in via Camillo Sorgente e dalle 17.30 in via Arce – Ponte dei Diavoli – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo “di”. La partecipazione attiva deinelle decisioni amministrative è uno dei punti cardine del programma di “di”, per questo il candidato sindaco Gianpaolo Lambiase, con tutte/i le/i candidate/i della lista, stamattina alle 10.00 incontrerà la cittadinanza al Cinema San Demetrio. Oggi pomeriggio, invece, il candidato al consiglio comunale Lorenzo Forte, insieme ad altri candidati della lista “di” ed al candidato sindaco Gianpaolo Lambiase, sarà in tour di ascolto e proposte tra i quartieri di, nello specifico dalle 16.30 in via Camillo Sorgente e dalle 17.30 in via Arce – Ponte dei Diavoli – ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi, #SanMatteo, è un giorno molto importante per tutti i cittadini di Salerno che festeggiano il loro patrono, tanti auguri! - anteprima24 : ** '#Salerno di Tutti', al via una serie di #Incontri coi #Cittadini ** - fabrizio1972b : RT @FrankFormisano: Ho visto un esercito di camion, hanno bloccato le autostrade. Per andare da Salerno in su, stiamo facendo il giro delle… - Beppe76497565 : RT @FrankFormisano: Ho visto un esercito di camion, hanno bloccato le autostrade. Per andare da Salerno in su, stiamo facendo il giro delle… - Natinatinati6 : RT @FrankFormisano: Ho visto un esercito di camion, hanno bloccato le autostrade. Per andare da Salerno in su, stiamo facendo il giro delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Tutti Conglomerandocene: intervista al cantautore d'avanguardia Fabrizio Testa E poi c'è sempre Enrico Maria Salerno, il mio attore italiano preferito. Una pellicola che fa ... Tutti sono ossessionati dal fatto di conoscere gente. I vialoni deserti, le mareggiate, un gatto che ...

Lega Calcio e abbonati furiosi con Dazn. La piattaforma: mese gratis per i disservizi "Tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all'App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali ...

"Salerno di Tutti", al via una serie di incontri coi cittadini anteprima24.it Amministrative Salerno: Oggi arriva Giuseppe Conte Salerno – Amministrative Salerno, Tofalo (M5S): Oggi arriva il Presidente Giuseppe Conte per la spinta ballottaggio. Il nostro un progetto nuovo e serio per Salerno. Mi aspettavo questa amministrazion ...

Lega Calcio e abbonati furiosi con Dazn. La piattaforma: mese gratis per i disservizi StampaI disservizi, che si sono registrati giovedì scorso, in occasione delle partite del campionato di serie A Sampdoria-Napoli e Torino Lazio, hanno mandato su tutte le furie gli abbonati e la Lega ...

E poi c'è sempre Enrico Maria, il mio attore italiano preferito. Una pellicola che fa ...sono ossessionati dal fatto di conoscere gente. I vialoni deserti, le mareggiate, un gatto che ...i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all'App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali ...Salerno – Amministrative Salerno, Tofalo (M5S): Oggi arriva il Presidente Giuseppe Conte per la spinta ballottaggio. Il nostro un progetto nuovo e serio per Salerno. Mi aspettavo questa amministrazion ...StampaI disservizi, che si sono registrati giovedì scorso, in occasione delle partite del campionato di serie A Sampdoria-Napoli e Torino Lazio, hanno mandato su tutte le furie gli abbonati e la Lega ...