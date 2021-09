Salernitana: per l'acquisto della società vicini alla scadenza (Di sabato 25 settembre 2021) Ci sono delle novità per quel che riguarda la cessione della Salernitana: ci sarà tempo fino al 30 settembre per presentare offerte irrevocabili per l’acquisto del club. È quanto si legge in un comunicato stampa diramato pochi minuti fa dai Trustee Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l, attraverso il sito ufficiale della società granata. I Trustee, a cui è stata affidata la Salernitana quest’estate, hanno approntato una data room al fine di condividere con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto del club e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della società. Il comunicato continua spiegando che “Nella ... Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) Ci sono delle novità per quel che riguarda la cessione: ci sarà tempo fino al 30 settembre per presentare offerte irrevocabili per l’del club. È quanto si legge in un comunicato stampa diramato pochi minuti fa dai Trustee Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l, attraverso il sito ufficialegranata. I Trustee, a cui è stata affidata laquest’estate, hanno approntato una data room al fine di condividere con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’del club e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessaripreliminare due diligence. Il comunicato continua spiegando che “Nella ...

Advertising

CinqueNews : #salernitana - #Castori: «Migliorare atteggiamento per continuare la crescita» - TuttoSalerno : Salernitana, col Sassuolo per confermare le buone impressioni delle ultime gare - AlfredoPaolill2 : RT @OfficialUSS1919: ???? I convocati per Sassuolo - Salernitana ?? #SassuoloSalernitana #macteanimo #forzagranata - CinqueNews : #salernitana -> per l’acquisto della società vicini alla scadenza - Szobosalvs : @kinfra_ vero appena visto, anche se contro la Salernitana credo bastino anche 10 minuti per farlo segnare -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana per RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Tudor sotto i riflettori, live score Per tutti e tre serve un gran rilancio, già da questa sesta giornata di campionato, ma non sarà ... Sampdoria 5 Sassuolo, Verona, Genoa, Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

Consigli Fantacalcio Serie A/ 6giornata: ecco chi sono i giocatori da evitare! ... gran bomber della Dea, mentre nell'ultimo scontro alle ore 20.45 tra Genoa e Verona sono Destro e Ilic (assistman contro la Salernitana) i big su cui puntare per il fantacalcio della Serie A. ...

Salernitana, lavoro tattico per Castori. Sempre out Ruggeri Corriere dello Sport Verso Venezia-Torino: granata in laguna per dimostrarsi superiori In una delle città più romantiche del globo proseguirà la storia d’amore tra il Torino e Ivan Juric. Non c’è stato bisogno di un grande corteggiamento. Si può parlare, più che altro, di amore a prima ...

Salernitana, Ribery out. Castori: "Fuori per un affaticamento" Castori annuncia il forfait di Ribery per Sassuolo-Salernitana: Ha avuto un affaticamento, non valeva la pena rischiarlo.

tutti e tre serve un gran rilancio, già da questa sesta giornata di campionato, ma non sarà ... Sampdoria 5 Sassuolo, Verona, Genoa, Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2... gran bomber della Dea, mentre nell'ultimo scontro alle ore 20.45 tra Genoa e Verona sono Destro e Ilic (assistman contro la) i big su cui puntareil fantacalcio della Serie A. ...In una delle città più romantiche del globo proseguirà la storia d’amore tra il Torino e Ivan Juric. Non c’è stato bisogno di un grande corteggiamento. Si può parlare, più che altro, di amore a prima ...Castori annuncia il forfait di Ribery per Sassuolo-Salernitana: Ha avuto un affaticamento, non valeva la pena rischiarlo.