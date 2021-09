Salernitana: i convocati per la sfida contro il Sassuolo. Assente Ribery (Di sabato 25 settembre 2021) Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro il Sassuolo. Assente l’attaccante francese Franck Ribery. Questa la lista: Belec, Fiorillo, Russo; Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli; Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico dellaFabrizio Castori ha diramato la lista deiper la gara in programma domaniill’attaccante francese Franck. Questa la lista: Belec, Fiorillo, Russo; Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli; Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.

