Salernitana, Castori preoccupato: l’attaccante salta Sassuolo! (Di sabato 25 settembre 2021) Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo. Al termine della rifinitura di questa mattina però il tecnico campano ha ricevuto una brutta notizia. Franck Ribery non sarà disponibile per la trasferta di Reggio Emilia. Il calciatore resterà in tribuna, si è dovuto infatti arrendere ad un problema muscolare. Di seguito la lista completa dei convocati: PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo. DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli; CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) Fabrizioha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo. Al termine della rifinitura di questa mattina però il tecnico campano ha ricevuto una brutta notizia. Franck Ribery non sarà disponibile per la trasferta di Reggio Emilia. Il calciatore resterà in tribuna, si è dovuto infatti arrendere ad un problema muscolare. Di seguito la lista completa dei convocati: PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo. DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli; CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Simy, Vergani L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' - napolimagazine : SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana senza Ribery. Castori: 'Ha un affaticamento, inutile correre rischi contro il Sassuolo' - TuttoMercatoWeb : Salernitana senza Ribery. Castori: 'Ha un affaticamento, inutile correre rischi contro il Sassuolo' -