Sacripanti | “Napoli mi affascina per la sua accettazione del diverso”

Pino Sacripanti, coach della Gevi Basket Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Cosa le sta dando Napoli come città? «È una città meravigliosa che ha arte, clima, mare, storia, umanità, accoglienza, l'accettazione del diverso. E questo mi ha sempre affascinato» Avete creato una squadra che è un mix tra veterani come Mayo, Elegar, Rich, Parks, e debuttanti in A come Velicka e McDuffie: con quale obiettivo? «Siamo partiti da un concetto di serietà, nel senso che quelli che avevano conquistato la promozione in A, nei limiti del possibile li abbiamo tenuti (Lombardi, Zerini, Uglietti, Marini, Mayo e Parks). Poi abbiamo aggiunto due esperti e due novità, sperando che i sei rimasti continuino nella filosofia dell'anno scorso, ovvero dedizione alla difesa e ...

