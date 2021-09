Ryder Cup 2021: USA-Europa 9-3, altro 3-1 nei foursome per gli americani che scappano via. Rilasciato l’ordine dei fourball (Di sabato 25 settembre 2021) Gli Stati Uniti volano via dopo i foursome della seconda giornata di Ryder Cup 2021 (2020 in tutti gli stemmi per le ragioni del rinvio di un anno). La squadra capitanata da Steve Stricker vince ancora una volta per 3-1. Il punteggio complessivo, in quel di Whistling Straits, diventa di 9-3: servirà all’Europa un grandissimo momento con i fourball, al fine di avere uno scenario domenicale buono per una potenziale, ma difficile, rimonta. L’unico match vinto dagli uomini guidati da Padraig Harrington è quello d’apertura, con Jon Rahm e Sergio Garcia inarrestabili e con un 3&1 imposto a Brooks Koepka e Daniel Berger. Sfida spesso incerta questa nelle fasi iniziali, con gli spagnoli che però volano via nella fase centrale guidando di 3 buche e riuscendo poi a controllare in maniera adeguata la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Gli Stati Uniti volano via dopo idella seconda giornata diCup(2020 in tutti gli stemmi per le ragioni del rinvio di un anno). La squadra capitanata da Steve Stricker vince ancora una volta per 3-1. Il punteggio complessivo, in quel di Whistling Straits, diventa di 9-3: servirà all’un grandissimo momento con i, al fine di avere uno scenario domenicale buono per una potenziale, ma difficile, rimonta. L’unico match vinto dagli uomini guidati da Padraig Harrington è quello d’apertura, con Jon Rahm e Sergio Garcia inarrestabili e con un 3&1 imposto a Brooks Koepka e Daniel Berger. Sfida spesso incerta questa nelle fasi iniziali, con gli spagnoli che però volano via nella fase centrale guidando di 3 buche e riuscendo poi a controllare in maniera adeguata la ...

