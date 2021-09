Ryder Cup 2021: USA-Europa 11-5. Pareggio 2-2 nei fourball nonostante la carica di Lowry e Rahm (Di domenica 26 settembre 2021) Terminata da pochi istanti la seconda giornata di Ryder Cup 2021. Sul percorso del Whistling Straits di Haven (Wisconsin, Stati Uniti) il team USA vola sull’11-5 dopo aver impattato una coriacea Europa sul 2-2 nei fourball. Nella sessione dedicata ai match play con la formula delle quattro palle la compagine guidata da Steve Stricker non concede il rientro agli uomini del Vecchio Continente, trovando un sostanziale Pareggio che avvicina i padroni di casa alla riconquista della Coppa. Perfetto il match della coppia composta da uno scatenato Collin Morikawa e da un solido Dustin Johnson. Il duo americano piega senza problemi Ian Poulter ed un impalpabile Rory McIlroy, praticamente mai in partita neppure oggi. 4&3 per Johnson/Morikawa ed appuntamento ai match singoli della domenica. Bene anche Scottie ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Terminata da pochi istanti la seconda giornata diCup. Sul percorso del Whistling Straits di Haven (Wisconsin, Stati Uniti) il team USA vola sull’11-5 dopo aver impattato una coriaceasul 2-2 nei. Nella sessione dedicata ai match play con la formula delle quattro palle la compagine guidata da Steve Stricker non concede il rientro agli uomini del Vecchio Continente, trovando un sostanzialeche avvicina i padroni di casa alla riconquista della Coppa. Perfetto il match della coppia composta da uno scatenato Collin Morikawa e da un solido Dustin Johnson. Il duo americano piega senza problemi Ian Poulter ed un impalpabile Rory McIlroy, praticamente mai in partita neppure oggi. 4&3 per Johnson/Morikawa ed appuntamento ai match singoli della domenica. Bene anche Scottie ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2 USA-Europa 9-3 equilibrio nei fourball - #Ryder #DIRETTA: #USA-Europa - zazoomblog : Ryder Cup 2020 seconda giornata oggi in tv: orari e streaming sabato 25 settembre - #Ryder #seconda #giornata… - zazoomblog : Golf Ryder Cup 2020: l’albo d’oro della sfida tra Europa e Stati Uniti i precedenti - #Ryder #2020: #l’albo #d’oro… - zazoomblog : Golf Ryder Cup 2020: programma date orari diretta tv e streaming - #Ryder #2020: #programma #orari - zazoomblog : Golf Ryder Cup 2020: i 24 giocatori in campo ecco le squadre di Europa e Stati Uniti - #Ryder #2020: #giocatori… -