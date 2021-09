Rugby, Top 10: esordi vincenti per Valorugby e Petrarca Padova. Pari tra Colorno e Viadana (Di sabato 25 settembre 2021) Si sono disputate tre delle quattro partite in programma oggi nel massimo campionato italiano di Rugby, con Mogliano-Rovigo rinviata causa una positività per Covid tra i trevigiani. E vincono le due favorite della vigilia, ValoRugby Emilia e Petrarca Padova, mentre arriva un pareggio all’ultimo per il Viadana in casa del Colorno. Per il ValoRugby Emilia match non facile in casa della Lazio, nonostante il 57-21 finale. Nei primi venti minuti, infatti, i padroni di casa hanno gestito il match, portandosi anche in vantaggio fino alla meta di Castiglioni al 23’ che ha dato la sveglia agli emiliani. Che hanno marcato altre tre volte prima del riposo per chiudere un match molto nervoso, con ben sette cartellini gialli. Guida fin da subito il match, invece, il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Si sono disputate tre delle quattro partite in programma oggi nel massimo campionato italiano di, con Mogliano-Rovigo rinviata causa una positività per Covid tra i trevigiani. E vincono le due favorite della vigilia, ValoEmilia e, mentre arriva un pareggio all’ultimo per ilin casa del. Per il ValoEmilia match non facile in casa della Lazio, nonostante il 57-21 finale. Nei primi venti minuti, infatti, i padroni di casa hanno gestito il match, portandosi anche in vantaggio fino alla meta di Castiglioni al 23’ che ha dato la sveglia agli emiliani. Che hanno marcato altre tre volte prima del riposo per chiudere un match molto nervoso, con ben sette cartellini gialli. Guida fin da subito il match, invece, il ...

Rugby: Covid; rinviata prima partita nuovo campionato Il torneo della massima serie del rugby italiano, il Top 10 presentato ieri a Parma, comincia come l'anno scorso, ovvero con il rinvio di una partita per un caso di positività al Covid - 19. E' stata infatti rinviata la sfida di ...

Rugby Top 10 – Viadana debutta a Colorno VIADANA Si comincia. Il Rugby Viadana dà ufficialmente il via alla nuova stagione in Top 10 con il debutto in casa dell’Hbs Colorno. Kick off alle ore 16.

