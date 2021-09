Rugby femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia, con la Spagna serve solo la vittoria (Di sabato 25 settembre 2021) Si chiude oggi a Parma il torneo europeo di qualificazione ai Mondiali femminili di Rugby che si disputeranno l’anno prossimo in Nuova Zelanda. Un torneo equilibratissimo, con le quattro formazioni appaiate a cinque punti in classifica. Vincere, dunque, è decisivo per tutte nella corsa al posto iridato o, almeno, al torneo di ripescaggio che si giocherà a ottobre. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico scendono in campo alle 15 contro la Spagna dopo il successo netto all’esordio contro la Scozia e il ko con l’Irlanda domenica scorsa. Un match deludente che l’Italia deve mettere velocemente alle spalle contro le iberiche. Vincendo, come detto, l’Italdonne si garantirebbe uno dei primi due posti, mentre un ko significherebbe l’addio al sogno mondiale. La Spagna è squadra ostica e difficile da interpretare. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Si chiude oggi a Parma il torneo europeo di qualificazione aifemminili diche si disputeranno l’anno prossimo in Nuova Zelanda. Un torneo equilibratissimo, con le quattro formazioni appaiate a cinque punti in classifica. Vincere, dunque, è decisivo per tutte nella corsa al posto iridato o, almeno, al torneo di ripescaggio che si giocherà a ottobre. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico scendono in campo alle 15 contro ladopo il successo netto all’esordio contro la Scozia e il ko con l’Irlanda domenica scorsa. Un match deludente che l’deve mettere velocemente alle spalle contro le iberiche. Vincendo, come detto, l’Italdonne si garantirebbe uno dei primi due posti, mentre un ko significherebbe l’addio al sogno mondiale. Laè squadra ostica e difficile da interpretare. ...

