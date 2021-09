Rugby femminile | qualificazioni Mondiali 2021 | l’Italia batte la Spagna e spera

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021)ha sconfitto laper 34-10 e ottenuto una credibile chance qualificazione aidi, in programma in territorio neozelandese. Prestazione straordinaria delle azzurre, mostratesi superiori rispetto all’avversarie per continuità di rendimento e foga agonistica; schemi offensivi più volte a buon fine delle talentuose esponenti nostrane, straordinarie nel dimostrare di volere a tutti i costi il pass per la prestigiosa competizione internazionale. Tra il 14? e il 33? del primo tempo, mete italiane con Taris e Sillari assolute protagoniste, con Tillari e Bettoni abili a trasformare e sostenere la causa azzurre; reazione spagnola con la sola Rodriguez come portabandiera, sebbene Madia abbia chiuso i conti nel corso della seconda frazione, per il 34-10 italiano. Performance ...