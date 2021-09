Rugby femminile, Italia qualificata ai Mondiali Nuova Zelanda 2022 (Di sabato 25 settembre 2021) La Nazionale di Rugby femminile stacca il pass per i Mondiali, in programma nel 2022 in Nuova Zelanda. Le azzurre chiudono al primo posto il torneo di qualificazione europeo, svoltosi a Parma. Il successo della Scozia sull’Irlanda (18-20) ha infatti definito la classifica, con l’Italia che chiude al primo posto (10 punti) proprio davanti alle scozzesi (9). Terza posizione per l’Irlanda con 6 punti, davanti alla Spagna (5 punti). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) La Nazionale distacca il pass per i, in programma nelin. Le azzurre chiudono al primo posto il torneo di qualificazione europeo, svoltosi a Parma. Il successo della Scozia sull’Irlanda (18-20) ha infatti definito la classifica, con l’che chiude al primo posto (10 punti) proprio davanti alle scozzesi (9). Terza posizione per l’Irlanda con 6 punti, davanti alla Spagna (5 punti). SportFace.

