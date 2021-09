Rugby femminile, Coppa del Mondo 2022: Italia qualificata! La Scozia batte l’Irlanda 20-18, è festa azzurra! (Di sabato 25 settembre 2021) A Parma, al termine di un match molto equilibrato, l’Irlanda perde contro la Scozia per 18-20 nel secondo match del terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2022 di Rugby femminile: l’Italia può così festeggiare il pass diretto per la Nuova Zelanda, mentre le scozzesi giocheranno il torneo mondiale di ripescaggio. Il destino dell’Italia, certa di partecipare almeno al torneo mondiale di ripescaggio, era affidato all’esito di Irlanda-Scozia: soltanto una vittoria con bonus dell’Irlanda avrebbe negato la qualificazione immediata alla rassegna iridata all’Italia, promuovendo le irlandesi. Nel primo tempo l’Irlanda fa sin da subito il match e ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) A Parma, al termine di un match molto equilibrato,perde contro laper 18-20 nel secondo match del terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni Europee alladeldi: l’può così festeggiare il pass diretto per la Nuova Zelanda, mentre le scozzesi giocheranno il torneo mondiale di ripescaggio. Il destino dell’, certa di partecipare almeno al torneo mondiale di ripescaggio, era affidato all’esito di Irlanda-: soltanto una vittoria con bonus delavrebbe negato la qualificazione immediata alla rassegna iridata all’, promuovendo le irlandesi. Nel primo tempofa sin da subito il match e ...

RaiSport : ?? #Rugby #Italia ???? batte #Spagna nell'ultimo match di qualificazione ai #Mondiali #Furlan e compagne superano la… - OA_Sport : FESTA AZZURRA A PARMA! - emerge67 : Bellissimo il #rugby femminile. E ottimo come sempre il commento tecnico di Gritti. #ITAvESP @RaiSport - soloteo1980 : Se la Scozia riesce a rimanere concentrata e 'tranquilla' ha tutte le carte in regola per portarsi a casa la partit… - IFlck : RT @RaiSport: ?? #Rugby #Italia ???? batte #Spagna nell'ultimo match di qualificazione ai #Mondiali #Furlan e compagne superano la Spagna 34-… -