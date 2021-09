Rugby Championship | gli All Blacks campioni | battono il Sudafrica nella sfida numero 100

(Di sabato 25 settembre 2021) Mancava un punto per esseree gli Allnon mancano l’appuntamento. E il punto arriva, compreso dei tre aggiuntivi per la vittoria. La Nuova Zelanda batte ilnel match100 tra le due squadre, ma vince anche in uno dei match più brutti e ricchi di errori tra le due squadrestoria. Sono subito gli Alla gestire il match, fanno tanto possesso e dopo due minuti il primo colpo. Brutto pallone all’indietro che rimbalza sull’erba, sembra che ilpossa approfittarne, ma i neozelandesi approfittano del loro stesso errore per trovare un gap. Attacco veloce di Ardie Savea, palla a Will Jordan che deve solo correre fino in fondo e punteggio che va sul 7-0. Al sesto minuto, però, arriva il patatrac firmato George Bridge. Calcio ...

Gloucester, infine Zebre -, vivrà la sua "prima" da allenatore del Benetton, contro gli Stormers sudafricani nel primo turno dello United Rugby Championship (ore 14, diretta Canale 20). L'attesa è ...Mancava un punto per essere campioni e gli All Blacks non mancano l'appuntamento. E il punto arriva, compreso dei tre aggiuntivi per la vittoria. La Nuova Zelanda batte il Sudafrica nel match numero 1 ...Inizio di partita ad alta intensità al Lanfranchi con entrambe le squadre che provano a muovere il pallone per cercare spazi a largo. I Lions ci riescono meglio e all'11° volano in meta alla bandierin ...