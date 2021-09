Libero_official : Un uomo di 36 anni è stato arrestato a #Rovereto per aver abusato della figlia della compagna. L'aveva contattata s… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Rovereto, violenta la figlia della compagna dopo averla adescata sui social: arrestato un 36enne #Rovereto https://t.… - MediasetTgcom24 : Rovereto, violenta la figlia della compagna dopo averla adescata sui social: arrestato un 36enne #Rovereto… -

Ultime Notizie dalla rete : Rovereto violenta

la VOCE del TRENTINO

Il prologo di una lunga indagine da parte dei carabinieri di, in Trentino, che in collaborazione con il compartimento della polizia postale del Trentino Alto Adige alla fine sono riusciti a ......Laica Famiglie in difficoltà (Alfid) e dall'Associazione Famiglia Materna di. Sospeso a ... agli utenti vengono dati gli strumenti per una presa di coscienza della propria condotta: si ...L'uomo aveva contattato la ragazza fingendosi un suo coetaneo: l'ha tempestata di foto intime per poi abusare di lei. Aveva provato a coinvolgere un'amica della ragazzina promettendo denaro.La vittima è una 16enne che si è poi confidata con la mamma. L'uomo è accusato di violenza sessuale su minori e favoreggiamento della prostituzione minorile ...