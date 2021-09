Rosanna muore all’improvviso tra le braccia del marito Un’intera comunità in lutto | aveva 49 anni

(Di sabato 25 settembre 2021) Un dramma improvviso, che segnerà per sempre la vita delè morta in maniera del tutto inaspettata a 49, dopo aver accusato un malore. Si trovava all’interno della loro automobile, in compagnia del consorte, quando si è sentita male e se n’è andata per sempre. La tragedia si è dunque verificata sotto gli occhi del coniuge, che nulla ha potuto fare per salvare la vita della sua amata. Eppure i soccorsi erano stati allertati tempestivamente proprio dall’uomo. Luicompreso sin da subito che la situazione fosse grave, infattideciso di accostare con la propria vettura. Dopo il mancamento, ilha effettuato immediatamente le prime manovre di rianimazione nella speranza che la 49enne potesse riprendere conoscenza. Ma tutti i tentativi provati si sono ...

ilmessaggero.it

Inutile ogni tentativo di rianimazione per Rosanna Savi, 49 anni, che soffriva di una patologia ... Malore per Alessandra: 'Non mi sento bene', crolla sotto gli occhi del compagno e muore a 46 anni I ... È morta sotto gli occhi del marito, colpita da un improvviso malore. È accaduto mentre la donna era in auto alla cui guida si trovava il coniuge. Inutile ogni tentativo di rianimazione per Rosanna Savi, 49 anni, ...