Ronaldo a secco e lo United perde. Chelsea ko contro il City

Advertising

sportli26181512 : #Chelsea, primo ko. #Ronaldo a secco, lo United perde 1-0: #Lukaku e compagni escono sconfitti dal match dello Stam… - Skriniar__37 : @ZZiliani Cristiano era la squintalata di maionese dentro il merdoso tramezzino al cotto del bar che non vuole ness… - Skriniar__37 : Cristiano era la squintalata di maionese dentro il merdoso tramezzino al cotto del bar che non vuole nessuno. È buo… - Skriniar__37 : @FootballAndDre1 Cristiano era la squintalata di maionese dentro il merdoso tramezzino al cotto del bar che non vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo secco

Tuttosport

invece resta anel match fra Manchester United e Aston Villa , e i Red Devils subiscono una concente sconfitta casalinga: la squadra di Smith vince 1 - 0 grazie al gol all'88' di Hause .non punge e lo Ud perde: l'Aston Villa vince 1 - 0 All'Old Trafford il Manchester United di Cristianoospita l' Aston Villa : i Red Devils vogliono un successo per confermare il ...Ronaldo e il Manchester United cadono in casa contro l’Aston Villa: nel finale, con CR7 in campo, Bruno Fernandes fallisce un rigore Prima sconfitta anche in Premier League per il Manchester United di ...I Red Devils escono sconfitti dal match casalingo contro l'Aston Villa, mentre Gabriel Jesus regala a Guardiola i tre punti. Frena il Liverpool: 3-3 in casa del Brentford ...